Les écoles fermées au minimum pour 15 jours

Le 13/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 3440

Olivier Véran, ministre de la Santé vient d'annoncer sur Europe 1 : "La durée de fermeture des établissements scolaires sera la plus courte possible. C'est un déchirement de devoir en arriver à fermer des écoles, des crèches et des universités (...) au minimum 15 jours".