Les écoles fleuries de Saint-Paul distinguées

Le 24/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 75

Le premier concours des écoles fleuries, organisé par la ville saint-pauloise, vient se terminer. On connaît enfin les résultats. Le jury visitait plusieurs établissements au mois de juin.



Il se composait d’un élu du Conseil municipal, de membres du Pôle Développement Durable et de la Direction de la vie scolaire.



Nous vous proposons de découvrir dans une galerie de photos le superbe travail réalisé par les petits saint-paulois et leurs équipes pédagogiques.



Retrouvez également le classement final communiqué par le jury.





ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

1er : école Carosse

2e : école Paul-Julius-Benard

3e : école Adèle-Ferrand

4e : école Bellemène

5e : école Louis-Henri-Hubert-Delisle





ÉCOLES MATERNELLES

1er : école Bac Rouge

2e : école Carosse

3e : école Pausé à Tan Rouge

4e : école de l’Étang

5e : école de Villèle

6e : école Sarda-Garriga

7e : école Adèle-Ferrand

8e : école Palmiste



Les visites des écoles s’effectuaient exclusivement en présence des directrices, des directeurs, des élèves et enseignants ayant participé au projet lancé depuis le mois d’avril dernier. 12 écoles y contribuaient.



Un concours réparti en trois catégories. Maternelle : 1er cycle, CP/CE2 : 2e cycle et CM1/CM2 : 3e cycle. Les marmailles et les équipes enseignantes se consacraient à l’embellissement et au fleurissement de leur cour d’école.



Toutes les écoles primaires et élémentaires de la commune de Saint-Paul étaient invitées à participer. Pour des raisons logistiques, 30 premiers établissements étaient inscrits.



La manifestation sera à nouveau organisée à la rentrée pour les autres écoles n’ayant pas pu ou eu le temps de s’inscrire.