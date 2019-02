Les écoliers de Saint-Paul apprennent à réduire leurs déchets

Le 15/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 108

Objectif : les inciter à adopter les bons réflexes quotidiens grâce aux stands des différents acteurs et partenaires installés sur le parking de la Grotte. Une opération organisée dans le cadre de la Semaine de la réduction des déchets.Cette action vise à sensibiliser ce public à la nécessité de réduire la quantité d’ordures générée. Et ainsi donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.Des membres d’associations et des acteurs engagés pour l’environnement animaient également des ateliers pour cette journée d’animations à laquelle assistait le premier adjoint de Saint-Paul, Yoland Velleyen.