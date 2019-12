Les élèves de l’EAIO terminent l’année 2019 en beauté !

Le 23/12/2019

Retour en images sur les spectacles de restitutions des élèves de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) …

Voici quelques moments de partage avec les élèves, leurs proches et le public. Pour marquer la fin de la première période scolaire et cette fin d’année 2019 dans la convivialité, les élèves se sont produits sur plusieurs scènes de l’Ouest après trois mois d’apprentissage dans leur domaine artistique.

Le lundi 16 décembre, les familles de 90 élèves de l’ EAIO et du Collège Marcel Goulette (Piton Saint-Leu) ont eu le privilège d’assister à un work in progress du concert “Nos voix”. Un extrait d’une heure pour apprécier la chorale, les musiques traditionnelles, musiques actuelles, harmonie et soufflants. Un travail en cours de production, sous la direction artistique de Vincent Bellec

Pour le plus grand plaisir du public, la Médiathèque Héva à La Possession était bien animée ce samedi 14 décembre matin, avec l’Orchestre les Flamboyants et le trio Lé Bel.

Rendez-vous pour les prochaines restitutions à la fin de l’année scolaire en juin 2020…

Si les activités artistiques vous intéressent, visitez le site de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) : www.eaio.re



Menés par leur enseignant Tony, les élèves de niveau débutant à intermédiaire, se sont éclatés sur les démos et battles de hip hop all styles ! Des représentations dans la bonne humeur et dans l’esprit des fêtes, ce mercredi 18 décembre au Case de Sainte-Thérèse à La Possession…Les parents et proches des élèves (de tous âges) de l’EAIO ont été nombreux à assister à ces restitutions. Merci à eux pour leurs encouragements. Bravo et bonne continuation aux artistes en herbe !