Les élèves de l’école Louise Siarane fêtent le sport

Le 07/02/2020

Ce vendredi 7 février 2020, les élèves de l’école primaire Louise Siarane ont accueilli des ateliers “Santé Mouv'” dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique. Une matinée sportivement riche qui s’est déroulée à l’ombre des filaos de 8h à 12h.

Casquettes, gourdes, et sourires aux lèvres, les élèves du CP au CM2 de l’école primaire Louise Siarane sont sur le pied de guerre depuis 8h ce vendredi 7 février. Dans quelques minutes, ils vont pouvoir profiter d’une matinée 100% sportive et bien-être dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique qui se déroule au mois de février. Plusieurs ateliers dédiés au sport, à la nutrition, au dépistage du diabète… se sont installés au cœur de cette école de l’Étang Saint-Paul, un établissement scolaire labellisé “génération 24”. Concrètement, ce label vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.



Cette matinée, organisée en partenariat avec le Bus Santé Mouv’ et des acteurs professionnels de la Santé, permet de promouvoir l’éducation par le sport et mettre en valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements.



Les classes ont évolué sous forme de petits groupes dans divers ateliers : prévention et dépistage du diabète, atelier de sensibilisation sur le harcèlement à l’école, adoption des bons comportements alimentaires avec le jeu interactif du supermarché et activités sportives : boxe, pétanque, athlétisme, handball, yoga et canne de combat avec Nicole Chane Foc, championne du monde de canne de combat en 2008. De 6 à 10 ans, les marmailles se sont montrés attentifs et courageux, n’hésitant pas à se faire dépister du diabète “pour voir s’ils ne sont pas malades car le diabète est lié au sucre”, explique des élèves de CE2.