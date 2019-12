Les élèves de l’école Sarda-Garriga visitent les services municipaux

Le 09/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 104

Accueillis à l’hôtel de ville ce lundi 9 décembre 2019, les élèves des 2 classes de CE1 de l’école Sarda-Garriga ont eu l’honneur et le plaisir d’être, pendant une journée, les visiteurs exceptionnels des services de la mairie.Sous l’œil attentif des professeurs, à savoir, madame Mareva Terragno et M. Jérôme Marquetout et, entre quelques explications sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité, les élèves ont été ravis de recevoir leur attestation de présence à cette journée. Voici une belle initiative qui sera certainement reconduite avec les marmailles des autres écoles et qui permet d’être, dès le plus jeune âge, pleinement citoyen.