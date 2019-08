Les élus expriment leur tristesse suite à l'incendie tragique de Saint-Benoît

Le 02/08/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 825

Jean Hugues Ratenon, député de la 5ème circonscription :



Me trouvant hors du département, c’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’apprends le terrible drame qui touche la famille Gigant et Samarapaty. Un drame effroyable dans lequel ont péri une maman, la grand mère et 2 enfants de 4 et 8 ans dans l’incendie de leur maison dans le quartier de la Confiance chemin de ceinture à St Benoit.

J’exprime ici toute ma solidarité et apporte tout mon réconfort à la famille, proches et amis dans ce moment très douloureux. J’exprime aussi toute ma solidarité à la population qui je sais est très touchée par ce terrible drame. Les mots manquent devant une telle tragédie. Mes sincères condoléances aux familles, une pensée profonde pour le papa et l'enfant rescapé de l'incendie.



Cyrille Melchior, président du Conseil Départemental:



J’apprends avec une profonde tristesse et une grande consternation le décès de quatre personnes, cette nuit à chemin Ceinture à Saint-Benoit dans l’incendie de leur maison. Cinq personnes s’y trouvaient : une mère de famille, ses trois enfants et leur grand-mère. À la famille et aux proches des victimes, le Conseil départemental et moi-même adressons nos sincères condoléances et exprimons notre entière solidarité. Nous saluons le courage des sapeurs-pompiers qui interviennent régulièrement au péril de leur vie et remercions les forces de police dont les actions permettent des interventions dans les meilleures conditions.



Jean Claude Fruteau, maire de Saint-Benoît :



"C'est avec beaucoup de peine et une immense tristesse que j'ai appris, tôt ce matin, le décès de quatre membres d'une même famille dans l'incendie de leur maison à chemin de Ceinture. Je suis profondément atterré par cette terrible nouvelle... Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer l'effroi que suscite la disparition de cette famille, parmi laquelle figurait deux jeunes enfants. J'ai également une pensée émue pour le fils miraculé et le père de famille qui auront besoin de toute la force et de tout le courage nécessaire pour surmonter cette terrible épreuve. L'ensemble des élus de la majorité se joint à moi pour leur présenter, ainsi qu'à leurs proches, nos sincères condoléances et leur assurer tout notre soutien."