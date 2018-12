Les enfants de 1000 Sourires en compagnie des pros du Trophée Professionnel de l’Océan Indien de golf

Mercredi dernier, une trentaine de marmailles parrainés par l’Association 1000 Sourires ont tapé leurs premières balles au Golf Club du Colorado. Une après-midi en compagnie d’une vingtaine de golfeurs internationaux, offerte aux enfants par Air Austral, fidèle partenaire de l’association saint-pauloise.

Les professionnels ont encadré plusieurs ateliers, pour apprendre les bases du golf aux marmailles de l’association. “Come over here Océane, on va “putter”, commence Vishnoo Seeneevassen, dans un mélange d’anglais et de français, avec un accent Mauricien. Le prof de golf, qui donne des cours à Maurice, donne ses conseils à Océane qui se concentre… et rate son premier coup ! Mais très vite, les marmailles, aidés de leurs coaches d’un jour, commencent à maîtriser le geste et prennent goût à l’activité.

Après le putting, place à l’atelier suivant, le tipping, où l’on apprend à taper un peu plus fort, pour se rapprocher le plus près possible du trou. “J’ai toujours rêvé de jouer au golf, je trouve que quand on regarde les joueurs et les joueuses, ils sont très classe”, sourit-elle.

“Contribuer à démocratiser le golf”

Au moment du goûter, Christian Verrougstraete, le Réunionnais vainqueur du tournoi, vient à la rencontre des enfants. “C’est toujours un plaisir de donner un coup de main aux bénévoles de 1000 Sourires, que j’ai rencontré la première fois au Golf du Bassin Bleu, confie Christian. Au début, les enfants sont souvent un peu méfiants. Mais dès le premier coup, quand ils font voler la balle, ils ont le sourire, et ça, c’est une belle récompense”. Du côté des membres de l’association du Golf Club du Colorado, l’enthousiasme est également de mise. “Cette après-midi “Marmailles” marque la fin de la semaine du Golf, pendant laquelle nous avons accueillis des enfants d’associations réunionnaises pour la première fois, et cela nous donne vraiment envie de réitérer ce type d’opérations”, résume Nicolas Molard, directeur du Golf.

“En tant que partenaire de 1000 Sourires, la compagnie Air Austral est heureuse d’offrir ce cadeau de Noël anticipé aux enfants de l’association, se réjouit Emmanuelle Naoures, chargée de communication. C’est un bonheur de les voir s’amuser et découvrir un sport réputé inaccessible”.

700 enfants parrainés par 1000 Sourires en 2018