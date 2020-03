Les enfants des personnels soignants accueillis dans les écoles lundi

Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement contre la propagation du coronavirus, les écoles restent fermées jusqu’à nouvel ordre.





Toutefois, les enfants des personnels de santé, sans solution de garde, pourront être accueillis dans des écoles.



Ce lundi 23 mars, les parents concernés sont invités à emmener leurs enfants dans leur école habituelle, à partir de 8h20 ( 7h50 pour les écoles de Ligne d’Equerre et Jean Albany). Ils seront accueillis par les directrices et directeurs d’écoles.



Comme demandé par le Rectorat, chaque enfant devra apporter ce lundi un panier repas pour le midi.



A partir du mardi 24 mars, en accord avec l’Education Nationale, pour des questions d’organisation et de sécurité sanitaire, ces élèves seront répartis dans certaines écoles par zone géographique. La liste de ces écoles sera communiquée sur les sites d’information de la mairie et par les directeurs d’écoles. A partir de mardi, la commune assurera la restauration scolaire de ces enfants.



L’organisation de cet accueil est un acte de solidarité vis-à-vis des personnels de santé qui contribuent à la lutte contre le coronavirus.