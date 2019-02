Les enseignants du lycée Boisjoly Potier devant le rectorat

Après les manifestations des enseignants et des élèves du lycée Roland Garros au Tampon, c’est au tour de celui de Boisjoly Potier. Soutenus par le FSU Snes-Snuep et le Snep, ils se mobilisent cet après-midi devant le rectorat.



La baisse de la dotation horaire, "insuffisante pour son fonctionnement à la rentrée 2019-2020", est en cause.



"Les réformes Blanquer transforment en profondeur notre éducation, suppriment les postes, surchargent les classes, faussent l'orientation et trahissent les missions de services publics des enseignants.



En réaction, les personnels se réunissent pour dénoncer le saccage annoncé de l'École. Nos élèves, vos enfants seront les premières victimes des décisions de cette politique éducative ".