"Les entreprises ne sont pas suivies par les banques"

Le 07/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 66

Le collectif contre les abus bancaires 974 reproche aux banques de compliquer la tâche aux entreprises. Le communiqué :

Depuis maintenant 4 semaines, nous sommes dans une période de confinement dû à la crise sanitaire.

Au début de ce confinement, un certain nombre de mesures ont été annoncées afin d'aider les entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté pour bon nombre d'entre elles.

Le collectif contre les abus bancaires avait fait des propositions afin d’aider, d’une part les entreprises et d'autres part les particuliers pendant cette crise au travers de leurs établissements bancaires.

Force est de constater, qu’il y a un double discours entre les déclarations des représentants des banques locales dans l'application des annonces faites par le gouvernement pour les entreprises locales, notamment sur les emprunts et découverts :

1) Bénéficier de prêts de trésorerie garantis par l'état. Le dispositif a pour but de " faciliter l'octroi par les banques de trésorerie aux entreprises de toutes tailles ".

2) Les banques s'engagent à reporter jusqu'à 6 mois le remboursement de crédits d'entreprises sans frais.

Ces mesures ne sont en pratiques pas appliquées comme l'avait annoncé le gouvernement. L'objectif étant de sauver notre tissu économique, de sauver donc les petites entreprises, notamment ceux qui travaillent à flux tendu.

Force est de constater, que les banques de la place mettent en avant des mesures drastiques, avec un panel de documents demandée aux entreprises afin de pouvoir monter leur dossier de prêt. Il en est de même pour la mise en place de découvert, ou les chefs d'entreprises sont soumis à des refus ou propositions qui ne sont pas en adéquation avec leur demande.

Nos entreprises doivent être sauver, les emplois de ces entreprises doivent être sauver. Notre tissu économique, très tendu, doit être soutenu par les banques et les mesures annoncées par le gouvernement pour cette crise envers les entreprises doivent être suivies sans dévier les consignes.

Le collectif contre les abus bancaires interpelle le préfet à rappeler aux banques les propositions du gouvernement en ce sens.

Le collectif contre les abus bancaires, appelle l'IEDOM, à faire appliquer ces mesures pour sauver notre économie.

Le collectif contre les abus bancaires, appelle les banques à assouplir leurs conditions de traitement de dossiers et à aider nos entreprises puisque les prêts sont garantis par l'état.

Le collectif contre les abus bancaires appelle les syndicats à accompagner les entreprises dans cette démarche.

Nous sommes là dans une guerre sanitaire qui impacte lourdement les entreprises et donc l'économie de notre pays et de notre île.

Les banques doivent être un moteur de soutien et de solidarité à notre économie dans cette crise et non, être un moteur de destruction de celle-ci afin d'éviter une grave crise économique.

Le collectif contre les abus bancaires.

Son représentant

Dominique Mardaye