Les époux Hypolite : un amour en or

Le 05/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 106

La salle de Corbeil accueillait un événement symbolique ce samedi 2 novembre 2019. Les cinquante d’ans de mariage des époux Hypolite. Près de 140 personnes se réunissaient pour célébrer leurs noces d’or.



Leurs enfants et aussi des proches organisaient une fête, improvisée à la dernière minute. Francinette et Louis Yolain, respectivement âgés de 69 et 74 ans, travaillaient dans l’agriculture.



Le couple plantait et distillait le géranium. Cultivait aussi la canne sur la même exploitation. Francinette, originaire de Ravine Daniel rencontrait son futur mari, issu du chemin Romely, lorsqu’ils étaient plus jeunes. Ils avaient notamment l’habitude de se croiser à la messe.



Ils vivent toujours dans ce chemin situé à la Saline-les-Hauts. Cindy Hypolite, l’une de leurs dix enfants, se réjouit de grand moment de partage organisé en leur honneur à Corbeil. Et tient à remercier chaleureusement les participants à la fête. Elle livre également le secret du bonheur de ses parents.



«Ils ont toujours été là pour leurs enfants, même encore maintenant. Tous viennent quasiment les voir tous les week-ends. Mes parents ne sont jamais plaints malgré les difficultés de la vie. Ils ont un grand mérite. Je leur dit bravo», détaille-t-elle, contactée par téléphone.



Francinette et Louis Yolain Hypolite voient également défiler régulièrement à leur domicile leurs 18 petits-enfants. Une famille unie comme le répète Cindy, leur fille. «Je les félicite car ils ont su garder la flamme», ajoute-t-elle.