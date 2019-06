Les épreuves écrites du brevet reportées aux 1er juillet et 2 juillet également pour La Réunion

Le 25/06/2019 | Par N.P | Lu 2378

Au regard de l’intensité de la canicule annoncée en France hexagonale, le ministre de l’éducation nationale annoncé le report des épreuves écrites du diplôme national du brevet qui devaient avoir lieu le jeudi 27 et vendredi 28 juin. Elles auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet. L’ordre des épreuves reste inchangé.



Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, l’académie de La Réunion est bien concernée par ce report des épreuves du brevet, indique le Rectorat ce mardi matin.



Ainsi, les candidats de l’académie passeront les épreuves les lundi 1er et mardi 2 juillet dans le même ordre qu’initialement prévu les 27 et 28 juin. Ils composeront sur les mêmes sujets que les candidats des académies de métropole.



Le calendrier des corrections et de la publication des résultats (10 juillet à 16h) reste inchangé.



Les élèves et les professeurs vont recevoir de nouvelles convocations à partir de mercredi. Seule la date sera modifiée.