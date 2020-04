Les équipes du service de l’environnement sont à pied d’œuvre dans cette crise sanitaire

zone 1 : de la ville de Saint-Paul jusqu’aux Bois-de-Nèfles/ Guillaume

zone 2 : de la route du Maïdo jusqu’à la zone de l’Éperon/ Saint-Gilles-les-Hauts, englobant la zone de Villèle

Zone 3 : de Ravine Daniel jusqu’à la zone de Saint-Gilles-les-Bains avec la limite sud de la Saline-les-Bains.

Depuis l’identification des premiers cas de coronavirus sur l’île, bon nombre d’interventions ont été réalisées par nos équipes du service environnement. L’objectif est de pouvoir endiguer également la propagation de la dengue qui demeure toujours présente dans ce contexte de pandémie.La BIRE (Brigade d’intervention Rapide de l’Environnement) intervient suite aux signalements des administrés (via la page facebook allo propreté). La brigade verte, quant à elle, œuvre et renforce les actions de la BIRE sur le territoire. Elles assurent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages.Depuis le confinement ordonné par l’État le 17 mars dernier, l’action et le redéploiement de l’équipes du service de l’environnement ont été réévalués afin d’éviter tous les contacts et tous risques de contaminations avec la population. En effet, nos agents font des rotations sur l’ensemble du territoire travaillant ainsi 1 jour sur 2. Leur intervention se fait progressivement selon nos secteurs de compétence car il faut rappeler que selon les lieux, les gestionnaires sont différents (mairie, bailleurs sociaux, département, région, privés)…Toutes nos équipes travaillent à pied d’œuvre pour préserver la propreté sur tous les espaces communaux en agissant sur trois zones bien définies :Une information particulière adressée à la population concernant les gestes de prévention qui ont été adoptés par nos agents sur le terrain qui permettrait de limiter des co-infections ou infections successives dengue covid-19 . En effet, il est important de respecter ces consignes de sécurité afin de limiter au maximum les contacts rapprochés avec la population, notamment par des temps d’échanges les plus courts possibles sur le terrain et dans le respect d’une distance de sécurité d’au moins un mètre entre deux personnes.