Découvrez d'autres articles du Dossier Spécial Étudiant dans le PDF interactif ci-dessous

Les étudiants réunionnais partent vers le Québec

Le 03/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 203

[DOSSIER SPECIAL ETUDIANTS] Aujourd’hui plus d’un millier de Réunionnais se sont installés au Québec dans le cadre du dispositif régional “ Etudier et vivre au Québec” (près de 140 jeunes sont sélectionnés chaque année). Plus de 50 filières techniques d’études d’une durée de 3 ans s’offrent à eux dans 18 établissements de type IUT, les Cegeps.

Différents temps de préparation avec les services de la Région

Au Québec, de réels possibilités d'emplois existent à l'issue des formations, mais attention tous ne sont pas forcément reconnus dans le système français!Parmi les futurs partants, 17% sont des demandeurs d'emploi, 63% sont des bacheliers et 20% sont des étudiants. Les secteurs les plus demandés par les étudiants sont : le secteur de l'administration commerce et de l'informatique, le secteur social éducatif et juridique, le secteur de la communication et de la documentation, le secteur de la santé et le secteur du bâtiment et travaux publics.Après la phase d'admission des candidats, la centaine de jeune sélectionnée pour la rentrée suit différents temps de préparation avec les services de la Région :→ Une visioconférence : un temps d'échange avec les jeunes déjà sur place→ Des ateliers pratiques de préparation à la vie d'étudiant au Québec. Ces ateliers permettent aux jeunes de bénéficier de toutes les informations à connaître avant de s'installer (ouverture d'un compte en banque, logement, transport, vie étudiante...).Chaque année, la Région engage près de 4M€ pour l'accompagnement des jeunes dans le cadre du dispositif « Étudier et vivre au Québec ». Par ailleurs, le gouvernement du Québec prend en charge les frais de scolarité s'élevant à 25 000 €, soit 47 %.L'étudiant prend à sa charge un montant de 300 € correspondant aux coûts des démarches d'autorisation pour venir étudier au Québec - Immigration, soit moins de 1% .