Les évadés de l’hôtel se refont la malle

Le 07/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 7610

La famille qui a tenté de s’échapper de l’hôtel hier a regagné son domicile dans le Sud un peu plus tard dans la soirée. Elle a décidé de participer à une nouvelle partie d’Escape Game qui pourrait la qualifier directement pour la grande finale : à savoir tenter de s’évader de prison.

Carlos Ghosn ne les aurait pas reniés ! Face à "l’invivable" et à l’injustice "d’avoir à faire la vaisselle dans le même lavabo que celui où l’on se brosse les dents et les mains", les membres de la famille Dalton* a décidé de retenter une évasion selon nos confrères du Quotidien. Que vaut une promesse signée à l’aéroport de respecter le confinement face au mépris le plus élémentaire des droits de l’homme?C’est hier soir, dans une nouvelle tentative, cette fois moins médiatisée, que la famille a quitté sa "prison" pour regagner une liberté si injustement bafouée. Les forces de l’ordre ont donc effectué un contrôle aujourd’hui, la famille est bien absente de l’hôtel.Ayant récidivé dans le non-respect du confinement, chaque membre de la famille va recevoir une deuxième amende, cette fois de catégorie 5. S’ils refusent toujours de regagner l’hôtel, la situation se transforme en délit. Une garde à vue peut-être demandée.En espérant pour eux, après avoir tenté de faire tapis sur une partie de cache-cache, que le juge ne s’avère pas être un amateur de Monopoly et joue de sa carte prison.*nom d’emprunt