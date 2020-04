Les "évadés" de quatorzaine changent d'avis mais cela efface-t-il tous les PV reçus ?

J'ose espérer que ce montant est pour une personne, comme ils sont 6, faut multiplier par 6 ..... à moins que la France étant ce que l'on sait, à savoir le pays des Grandes gueules, on dit beaucoup de choses, mais quand il s'agit d'agir !!!!!!!!!

En attendant ces gens se sont baladés aux 4 coins de l’île ... ont-ils des symptômes et ont-ils contaminé des gens ?

attendez... c'est juste 135e pour l'ensemble du groupe de 9... ou 135e par personne (=1215e) ? Pour moi, c'était évidant que c'était par personne, mais... après avoir lu cet article, je ne suis plus sûr...

C’est du foutage de gueule! Ils étaient 6 personnes donc chacun doit être verbalisé. En respect de la loi et de ceux qui se sont fait verbaliser juste parce qu’ils étaient deux dans une voiture et qu’ils avaient une seule attestation.

La réponse est NON ...POUAK A ZOT idem pour l’andouille sans masque qui éternuait dans un hyper marché à Saint Joseph et qui ne respectait pas la distanciation....les vigiles devraient fout’a la porte ces genres d’individus

Et bien voilà du sérieux et une bonne correction .

J'ose espérer que ce chiffre de 135€ doit s'entendre "par personne"! Leur conduite arrogante suffisante ne mérite aucun passe droit. Depuis le publication du décret du 23 Mars, il ne s'agit pas d'une règle mais d'une Loi. Merci de l'appliquer! Au delà de leur non respect de la Loi connue par eux, pour laquelle ils ont signé un document sur l'honneur, signifie en filigranne que ces personnes n'ont aucun honneur!

quand on voit leurs commentaires laissé en inde on a vraiment l'impression que ces gens vivent dans un monde parallèle

11. Hoareau 974 le 09/04/2020 13:10



Bonjour,

Et les petits caniards qui circulent un peu partout en ce moment, ils ont les mêmes sanctions ? C''est vrai qu''il y a des personnes qui ont apparemment le droit de ne pas respecter la loi et d''autres malheureusement solvables, non. L''erreur ?