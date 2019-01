Les facteurs de Saint-Gilles-les-Hauts en grève

Le 17/01/2019 | Par N.P

Les facteurs du centre courrier de Saint-Gilles-les-Hauts ont entamé ce jeudi matin un mouvement de grève illimité, porté par Sud PTT et l’Unsa Poste. "9 facteurs sur 10 sont en grève", indique Johny Michel, représentants syndical de Sud PTT.



"Cette grève est due aux mauvaises conditions de travail et au manque de personnel. Quand le facteur part en congé ou en repos de cycle, il n’est pas remplacé, et leurs tournées ne sont pas faites", reproche le syndicaliste. Egalement décrié, le recours aux intérimaires plutôt qu’aux CDD : "les gens se retrouvent sur une tournée sans avoir les bases".



"Le service public est en train de se dégrader", ajoute Thierry Pavalasson, représentant de l'Unsa Poste, précisant que la situation court "depuis début décembre". Des désagréments qui entraînent des tensions avec les habitants, mécontents de ne pas voir leur courrier arriver à temps, explique-t-il.



Une réunion de négociation s’est tenue ce mardi avec la direction, mais les promesses faites n’ont pas suffit à rassurer les facteurs qui font savoir : "On veut du concret, dès maintenant".



Contactée, la direction de la Poste apporte les précisions suivantes :



"Ce jeudi 17 janvier 2019, 7 postiers de la Plateforme de distribution du Courrier (PDC) de Saint-Gilles Les Hauts sont en grève. Ce mouvement fait suite à un préavis déposé par l’intersyndicale SUD PTT Réunion - UNSA Postes Réunion. Des réunions de concertations ont eu lieu le 15 janvier. La direction de la plaque reste disponible pour rencontrer les représentants des organisations syndicales, pour trouver ensemble une sortie de conflit.



La Poste met tout en œuvre pour assurer la continuité de service afin que les perturbations soient les plus faibles possibles pour l’ensemble de ses clients. La distribution du courrier est assurée normalement sur les plateformes de Saint-Paul, Le Port, Saint-Gilles-Les Bains, Le Guillaume, La Saline et Le Portail. Tous les bureaux de poste sont ouverts."