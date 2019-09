Les femmes de Bouger Ô Féminin repartent en randonnée

Le 13/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 78



Magnifique point de vue

C’est reparti ! La randonnée mensuelle des femmes, inscrites au Bouger Ô Féminin, revient le jeudi 26 septembre 2019. Rendez-vous fixé à 7h45 devant le gymnase du centre de Saint-Paul pour se rendre ensuite à Dos d’Ane.Roche verre bouteille, intersection avec la Plaine des Chicots, 600 mètres de dénivelé… Cette marche d’une durée de 6 heures (pauses et repas comprises) s’adresse aux bonnes marcheuses. Celles-ci devront aussi traverser des passages vertigineux et monter sur des échelles.30 places sont disponibles. Les inscrites au Bouger Ô Féminin peuvent réserver dès maintenant.Elles peuvent obtenir plus d’informations auprès des éducateurs Thierry et Henry ou contacter le service des sports au 0262 39 49 34.Au début de la randonnée, elles observeront depuis la table d’orientation le magnifique point de vue sur Mafate (canalisation des Orangers). Direction la Roche verre bouteille, la crête et la montée vers l’intersection de la Plaine des Chicots/Plaine d’Affouche.Le retour s’effectuera par le même itinéraire. Pour rappel, le dispositif Bouger Ô reste gratuit. Vous pouvez vous y inscrire en fonction des places encore disponibles.Pour participer, il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie Senior. Vous allez ensuite devoir remplir une fiche d’inscription et vous munir de plusieurs pièces justificatives : deux photos d’identité, un certificat médical de moins de trois mois et une attestation d’assurance responsabilité civile.Il vous faut contacter le 02 62 34 59 19 ou le 02 62 34 49 39 afin de tout savoir sur les justificatifs et sur la procédure d’inscription.