Les festivités du 20 décembre ville par ville

1. klod le 19/12/2019 17:38



Bonnes fêtes de la liberté à tous mes frères et sœurs à travers le monde et spécialement en mon ti péi : La RUn .



" do you remember the day of slavery" , special request to Burning Spear , yes I .





mais à ce jour :



- pas d'intéressement des salariés aux bénéfices de l'entreprises

- des péis toujours dictatoriaux ou qui refusent la reconnaissance des "minorités" ( beau mot de langage des arrogants : les "minorités"........ ) : ouighours , palestiniens , tibétains , kurdes , .............. :

le nouvel esclavage ? ,



bon 20 désamb la RUn , fé pété la liberté !