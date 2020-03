Les fêtes de Pâques chrétiennes et juives et le début du Ramadan devront se faire sans rassemblements

Emmanuel Macron a prévenu aujourd’hui les représentants des cultes, réunis par audioconférence, que les fêtes de Pâques juive et chrétienne, ainsi que le début du ramadan qui se dérouleront au mois d'avril, devront se faire "sans rassemblement".

La semaine sainte et le week-end de Pâques pour les chrétiens tombent du 6 au 12 avril, avant le lundi de Pâques le 13. Les fêtes de Pessah, la Pâque juive, sont prévues du 9 (au 8 au soir) au 16 avril et le ramadan doit débuter autour du 24 avril.



Cette réunion comprenait les responsables des principaux cultes (musulman, catholique, protestant, bouddhiste, orthodoxe) ainsi que des associations laïques et de francs-maçons. Elle devrait se renouveler dans une quinzaine de jours.