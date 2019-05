Les français ne veulent plus des moteurs essence, trop chers à l'usage : le grand retour du diesel ?

Le 23/05/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 93

Décrié, le diesel avait perdu de fortes part de marché auprès des automobilistes. Mais ces derniers, face à des consommations promises qui ne correspondent pas à leur réalité, à une note nettement plus salée à la pompe, sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les véhicules électriques ou, pour les plus modestes, à revenir au diesel…