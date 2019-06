Les gramounes réunionnais moins connectés à internet que les métropolitains

Le 19/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 72

L'INSEE a dévoilé ce mercredi une nouvelle étude sur l’équipement et l’utilisation du numérique par les Réunionnais en 2017.

En 2017, 78 % des habitants de La Réunion ont un accès à internet à domicile, contre 85 % des résidents métropolitains. Bien que le retard retard par rapport à la métropole se soit réduit de moitié depuis 2009, tous les Réunionnais ne semblent pas être concernés de la même manière par l'accès à internet...



"Près d’un Réunionnais sur quatre ne s’est jamais connecté à internet", souligne l'INSEE. Et les personnes âgées restent les plus éloignées de cette sphère numérique, et ce, de manière plus précoce et plus prononcée à La Réunion.



L’équipement à domicile diminue nettement à partir de 45 ans et dans les 'Hauts'



Le faible écart relatif de niveau d’équipement entre La Réunion et la métropole s’explique en partie par la jeunesse de la population réunionnaise : si la structure par âge était identique à celle de l’Hexagone, l’écart serait beaucoup plus important.



À partir de 45 ans, le taux d’équipement d’internet à domicile baisse nettement dans les DOM, et plus fortement encore à La Réunion. La fracture s’accentue au-delà de 60 ans : 48 % des seniors disposent d’internet à leur domicile, contre 66 % en métropole.



Parmi les ménages réunionnais disposant d’une connexion internet à leur domicile, seulement 9 sur 10 disposent d’un accès haut débit. Seule une petite minorité d’entre eux (8 %) utilisent uniquement le réseau mobile 3G ou 4G pour se connecter chez eux en haut débit.



Les habitants des 'Hauts' sont également pénalisés par une couverture numérique encore insuffisante. Sur les 'mi-pentes' en revanche, les populations en moyenne plus aisées et de catégories sociales plus élevées ont un niveau d’équipement identique à celui de la métropole.



Les premiers freins à l'accès à internet



Le coût et le manque de compétences sont les principaux freins invoqués par ceux qui ne disposent pas d’internet à leur domicile. À La Réunion comme aux Antilles, près de 30 % des personnes de 15 ans ou plus n’ont aucune compétence numérique ou ne se sont pas connectés à internet durant les trois derniers mois (20 % en métropole).



Le coût de l’abonnement trop élevé est cité par 42 % des Réunionnais ne disposant pas d’internet chez eux, contre 26 % en métropole et 31 % aux Antilles. La faiblesse des niveaux de vie à La Réunion, cumulée à des tarifs plus élevés dans les DOM, expliquent cet écart.



Plus faible à La Réunion, le niveau de diplôme explique en partie ces disparités, l’illectronisme étant plus fréquent chez les non-diplômés. Entre 45 et 59 ans, plus de la moitié de la population n’a pas de diplôme qualifiant (25 % en métropole). Au-delà de 60 ans, les trois quarts des Réunionnais n’ont pas de diplôme. Les difficultés des non-diplômés sont par ailleurs accentuées à La Réunion : 43 % ne se sont jamais connectés à internet, contre 35 % en métropole.