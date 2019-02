Les grands-mères à l’honneur à Saint-Paul

Le 27/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 59

À l’initiative de l’association Mouv Ensamb 974, une fête pour célébrer nos grands-mères se déroulera ce dimanche 3 mars au Complexe Sportif du Case de La Plaine Saint-Paul, près de l’école Les Caramboles.



L’occasion de montrer toute l’affection que nous portons à nos ainées.



Saviez-vous que la fête des grands-mères est célébrée depuis 1987 à l’initiative de café Grand’ Mère… dans le but de promouvoir la célèbre marque de café qui fêtait alors ses 20 ans?



Aujourd’hui, elle fait partie intégrante de nos fêtes : fête des mères, fête des pères et fête des grands-mères !



Afin de célébrer nos mamies, comme elles le méritent, l’association Mouv Ensamb 974 organise en leur honneur une fête ce dimanche 3 mars au complexe sportif du case de La Plaine.



Avant le début des festivités, elles pourront déguster des petites douceurs sucrées accompagnées d’un thé ou d’un café. Nos mamies pourront ensuite participer à divers ateliers : fabrication de fondants, praline, bonbons coco ; confection d’un bandeaux fait-main ; pose de vernis gratuite ; maquillage et soins du visage gratuits, jeux de dominos et de cartes. Autant d’activités gourmandes, créatives et ludiques… Il y en a pour tous les goûts !



Un repas partage devra marquer cette journée qui leur est dédiée.



Enfin, pour clôturer ce moment de convivialité et de bonne humeur, une animation dansante avec orchestre fera danser nos grands-mères.



Bonne fête à elles !