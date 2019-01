Les habitants de La Possession invités à voter pour le logo de leur service de l'eau

Le 14/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 220

Désireuse de bâtir avec ses consommateurs un service de l’eau qui leur ressemble, la société en charge de la gestion du service public de l’eau sur le territoire de La Possession, "Eaux de La Possession", invite les habitants de la commune à choisir son logo parmi quatre propositions inspirées de dessins réalisés par des Possessionnaises et des Possessionnais.

Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 18 janvier 2019 minuit.Les habitants de La Possession peuvent découvrir les quatre propositions de logos inspirées des dessins sélectionnés dans le cadre du jeu concours "Dessine ton service de l’eau" sur le site www.eauxdelapossession.re ou dans l’agence Eaux de La Possession au 6 rue Waldeck Rochet. Ils ont jusqu’au vendredi 18 janvier 2019 minuit pour voter pour le logo qui représente, selon eux, le mieux leur service de l’eau.L’ensemble des dessins réalisés sera également exposé dans l’agence Eaux de La Possession durant le mois de janvier.Quatre propositions de logos inspirées des dessins des finalistes du jeu-concours "Dessine ton service de l’eau".Suite à la création d’une Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) pour la gestion du service public d’eau potable de leur commune, les Possessionnaises et Possessionnais de tout âge étaient invités à imaginer le logo de leur nouveau service de l’eau, en adressant un dessin accompagné de quelques lignes d’explications, à Eaux de La Possession, avant le 14 octobre 2018. Les jeunes participant aux activités de la Caisse des Ecoles de la ville et leurs référents se sont particulièrement mobilisés et ont réalisé de nombreux dessins de grande qualité.Un jury s'est réuni le 13 novembre dernier afin de sélectionner parmi la centaine de dessins reçus :- les deux finalistes dans la catégorie "Jeunes Consommateurs",- les deux finalistes dans la catégorie "Adultes".Les dessins ainsi sélectionnés ont été confiés à un graphiste dont la mission a été de retranscrire graphiquement ce qui a été imaginé par les auteurs afin de répondre au mieux aux critères d’un logo.Rendez-vous fin février pour connaître le résultat et le grand gagnant du jeu concours !