Les habitants de Vauban se mobilisent contre la démolition de leurs immeubles

Le 08/11/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 300

"On nous cache quelque chose !" C’est par ces mots que Georges Marie Amourdom entame la discussion lorsqu’il s’agit de parler du devenir de son quartier : Vauban.Ce quartier de Saint-Denis est vent debout contre la démolition annoncée de leur cadre de vie. "Même si nos immeubles ne sont pas récents, ils sont encore bien !", illustre-t-il l’attachement qu’ont les résidents pour leur cade de vie.Les habitants du quartier organisent ce samedi matin une réunion pour faire le point sur le devenir de leur quartier car les événements s'emballent. La phase opérationnelle est proche (voir le communiqué de la mairie plus bas). Vauban fait partie des quartiers dionysiens sélectionné il y a quatre ans dans le programme de rénovation urbaine Prunel (Plan de rénovation urbaine Nord Est Littoral)."On nous dit que des résidences de standing vont être construites à la place et qu’on sera remis dedans, mais avouez que si ça devient des logements de standing, le loyer va, du coup, lui aussi grimper", s’inquiète cet habitant historique.Georges Marie Amourdom y vit depuis 47 ans. Il est âgé de 63 ans. "Je suis parmi les tout premiers locataires, confirme-t-il le poids des années. Ici, il y a de tout, des malgaches, des Mahorais. On est une famille. C’est paisible. On ne veut pas sortir d’ici", confirme-t-il ainsi la position qu’il défendra face à l’aménageur la SIDR et la mairie. Georges Marie Amourdom confirme par ailleurs qu’il demeure simple locataire."Les élus de quartier passent mais ne nous disent pas la vérité", croit-il savoir. Alors ce samedi, avec l’accompagnement de l’antenne locale de la Confédération Nationale du Logement, il attend la confirmation d’une inquiétude partagée par beaucoup de résidents.Janvier 2015 : Saint-Denis: George Pau Langevin conquise par le projet Prunel 5 octobre 2019 : St-Denis: Le projet de renouvellement urbain Prunel signé