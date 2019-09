Les journalistes du Quotidien demandent le départ du directeur de la rédaction

Le 24/09/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 994

Après avoir fait grève le 27 août dernier, les journalistes du Quotidien se sont réunis en assemblée générale ce matin à l'appel du SNJ.Avec un taux de participation de 69,64%, ils se sont prononcés à 94,87 % en faveur d'une motion de défiance à l’encontre du directeur de la rédaction, Patrick Planchenault.La question posée était : "Faites-vous toujours confiance à Patrick Planchenault pour incarner la ligne éditoriale du Quotidien en conformité avec les valeurs défendues par ce journal depuis 40 ans?"Sur les 56 inscrits, 37 personnes sur 39 ont voté non, une personne oui et une dernière a voté blanc.Les résultats de ce vote interviennent à la suite de ce que les journalistes du Quotidien considèrent comme une nouvelle censure de la direction à l'encontre d'une enquête sur la SPL Réunion des Musées Régionaux, la semaine dernière.Le directeur de la rédaction, arrivé en mai dernier, avait pourtant des missions claires : "piloter la ligne éditoriale du journal print (NDLR : papier) dans le respect de l’ADN du journal et piloter la construction éditoriale du site d’information www.lequotidien.re ", ceci afin "si possible, d’arrêter l’hémorragie des ventes."Or, il semblerait que ses missions n'aient pas été remplies car aucun projet concret n'a été présenté pour développer le format web et print du Quotidien, selon les journalistes.Toujours selon eux, Patrick Planchenault ferait même exactement le contraire. Depuis environ 5 mois, il trahirait l’histoire du journal, en censurant le travail des journalistes et "en cédant aux pressions des annonceurs (groupe Hayot, Région Réunion…), voire en les devançant".On assisterait donc à un changement de ligne éditoriale inédit. Comme seule explication, selon le communiqué des journalistes, Patrick Planchenault se contenterait de relayer les propos des actionnaires sur les intérêts du groupe.Les journalistes du Quotidien exigent donc l'arrêt immédiat de toute censure ainsi que le respect absolu de l'indépendance de la rédaction. Ils demandent également à la direction le respect de la Charte d'éthique professionnelle des journalistes (1018-38-2011) et la Déclaration de Munich (1971) garantissant une étanchéité totale entre les intérêts commerciaux du groupe et la mission d’information de la rédaction.Ils demandent aussi, si c'est la direction qui souhaite être prise, que de véritables négociations sur la transformation de la rédaction vers le numérique soient entamées avec les organisations syndicales représentatives de journalistes.Mais surtout, les journalistes du Quotidien exigent le départ de Patrick Planchenault.