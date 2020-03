Les journées défense et citoyenneté suspendues

L'Etat Major des Forces Armées dans la Zone Océan Indien informe dans un communiqué ci-dessous que les JDC sont suspendues pour une journée indéterminée, en raison des mesures liées à la pandémie de Covid-19.



INFORMATION POUR LES JEUNES CONVOQUES EN JDC PAR LE CENTRE DU SERVICE NATIONAL DE LA REUNION-MAYOTTE



Compte tenu de l’épidémie du coronavirus et des mesures de protection décidées par le président de la République et, localement, par les préfets de La Réunion et de Mayotte, les journées défense et citoyenneté sont suspendues pour une durée indéterminée à La Réunion et à Mayotte.



Dès que les mesures de protection seront levées, les JDC reprendront et des nouveaux ordres de convocation seront envoyés.

Nous vous remercions de votre compréhension.



Le directeur du centre du service national La Réunion-Mayotte.