Les makotes de sortie même en période de confinement

1. Pascale le 26/03/2020 19:45

Et oui à la Réunion nous lé en l'air lol

Mais je me demande comment ils ont pu trouver des gants car c'est la rupture de stock depuis des semaines déjà! Moi je pense que ce sont peut être des personnels de santé ou des gens qui ont accès aux gants facilement... d'ailleurs le gant bleu ressemble bizarrement à ceux utilisé par des médecins... je dis ça je dis rien. :)

2. klod le 26/03/2020 19:47

j'aime mon isle qu'"ils" disent………………………



le covid , terrible crise mondiale , changera t'il la "mentalité makotte "de certains …………………. j'en doute…………..

3. klod le 26/03/2020 19:49

pour deux trois certains , il faudrait une crise : "si tu salis ta terre , tu meurs" ……………… sinon , peu d'espoir pour un monde meilleur , moins sale……………………….

4. beurk le 26/03/2020 19:52

La makoterie locale explique aussi l'épidémie de dengue , et ça c'est pas la faute à l'ARS mais aux porcs analphabètes qui ne comprendront que lorsqu'ils seront morts ! et ils s'apercevront que l'enfer ou le paradis c'est du pipeau!



5. Menfin le 26/03/2020 19:57

Ça fait peur autant de cons

6. Freedom fighter le 26/03/2020 19:58

Dommage qu'il n'y est pas un virus mortel qui atteint que les personnes qui polluent.... la Terre ne sera que plus belle

7. humanité le 26/03/2020 20:19

cochon un jour... cochon toujours !!! tortue y voit pas sa queue.... avant de trouver tous les coupables possibles de la propagation de l'épidémie.... !!!!

8. Bleu outre mer le 26/03/2020 20:26

C'est pas gagné........

9. Zestdééf le 26/03/2020 20:38

S agit il uniquement de gants y a t il des secretions a l interieur de ces derniers?

sont ils utilisés uniquement pour le protection des mains ou les gens ont font ils d autres utilisations

plus intime?

Comment ces derniers ce font ramasés par des personnes avec des gants et ces dernieres personnes au final

ou jette t elle leur gants?

que de questions?

10. Mdr! le 26/03/2020 20:46

Pas surprenant , c est le vivre ensemble ! Mdr

11. JORI le 26/03/2020 20:58

Et après ce sont certainement les mêmes qui s'imposent juge pour demander la démission de tel ou untel!!. Quelles sanctions pour ces inconscients ?.

12. Momo le 26/03/2020 21:00

On ne doit plus donner des choses jetables aux soignants ou autres porteurs de masques jetables ! Ils polluent partout juste pour faire tomber les autres malades !

13. Joseph le 26/03/2020 21:01

Le Sambo était à 1€ ces jours-ci ?

14. Thierrymassicot le 26/03/2020 21:12

1.Posté par Pascale le 26/03/2020 19:45



Ben ouais comme d'hab ma fille ne dit rien, ce sera mieux...Les gant bleus, pour ta gouverne, sont outre la chire, utilisés dans l'industrie agro-alimentaire...Because la couleur bleue est tout de suite visible si ton gant est déchiré et se délite dans la fabrication des charcuteries...etc..etc.......Applaudi le corps médical à 20h au lieu d'essayer de jeter la suspicion sur ce dernier...T'es vraiment nuisible ek ta psyché revancharde . Tes problèmes de déclassement sociaux, c'est pas de la faute des autres, c'est juste toi qui rate ta vie, toute seule...Fait le point, essaie de résoudre sans accuser autrui, la provenance de ton aigreur, une bonne fois pour toute...Et je le redit, tu es la seule responsable de ce qui t'arrive en ce moment.

15. ORION CASSIOPEE le 26/03/2020 21:18

Depuis la préhistoire et jusqu’aujourd’hui, on a pas fini de civiliser l‘homme. Dieu à même dû graver ses commandements au feu au temps de Moïse, en vain. Le mal sévit toujours parmi et chez les hommes.

16. Exinf le 26/03/2020 21:20

J''ai été professionnel de santé:JAMAIS MES COLLÈGUES NE FERONT ÇÀ. On peut trouver des gants bleux por le ménage.

17. JEJE le 26/03/2020 21:24

ouai enfin les gants blanc , sont des gants que l'on trouve chez Mac DO , Burger KING etc qui sont utilisés par les serveurs ( euses ) voila.

18. Kiki le 26/03/2020 21:47

Finalement les règles d''hygiène c''est pas que pour le lavage des mains. Ah, y en a qui sont là pr les ramasser ? La propreté c''est une affaire de chaque individu. Poubelle, té un couillon qd li la invente ça. Aucun civisme ! La crasse est maître !

19. Kiki le 26/03/2020 21:48

20. Hugh le 26/03/2020 21:50

Sincèrement, je ne suis pas du tout étonné.

21. Rouloulou le 26/03/2020 21:53

Post 1 vous avez perdu une occasion de la fermer.

Pensez-vous vraiment que les médecins ont le temps d''aller faire les courses la journée et de surcroît jettent leurs gants sur le trottoir? Que c''est bête et méchant!

22. Lol le 26/03/2020 22:03

J''aime bien quand certains créoles disent "nous lé pas plus nous lé pas moins" lol lol c''est clair qu''en voyant ça on est plus "moins" que "plus" !

23. nathan le 26/03/2020 22:05

les gens me dégoûtes j’espère que chez eux c'est pas comme sa

ce sont des idiot bravo pour propager le virus chapeaux.

24. lan le 26/03/2020 22:09

corona ne changera rien du tout ou peu ! Vive la résilience !!

25. Kiki le 26/03/2020 22:11

D''ordures en ordures on en trouve de tout sur la planète. L''océan qui regroupe ts nos ordures pr en faire un tas, c''est comme s''il balayait son habitat de nos saletés. C''est bien à ns de les ramasser. Pas recyclable car non rentable.💵💶💵

26. Targie le 26/03/2020 22:38

Ceux la même qui ont la bonne excuse de donner du travail aux balayeurs (euses)...quand tout est justifiable !!! Malheureux ceux qui excuses aussi par la culture, car il n''est point de savoir vivre culturel !!!

27. fox le 26/03/2020 22:54

Les makotes ont gravi une échelon dans la putasserie: jeter des gants ! Ou c'est de la nargue, ou ce sont des vieux gants usé microbeux et veulent contaminer les passants, ou ce sont les récents voleurs de matos médical qui gaspillent... Kalash.

28. Fahame le 26/03/2020 23:23

Je suis affligée, outrée à la lecture de certains messages. Comment osez-vous porter des accusations et parler avec autant d'irrespect sans avoir l'ombre d'une preuve de ce que vous avancez ? Je croise des gens qui ont des gants et des masques de ce type dans les grandes surfaces et ce ne sont pas des personnels de santé. Nous sommes en train de vivre une crise sans précédent et ces personnes que vous prenez à partie, mettent leur vie en jeu chaque jour, à chaque heure pour sauver la vie de quelqu'un qu'il ne connaisse même pas. Et vous, seriez-vous capable de cette abnégation ? non, j'en doute. Nous devrions tous saluer leur courage, leur altruisme car, même si c'est leur métier, ils le font avec un supplément d' âme et un engagement hors du commun. Alors certes la liberté d'expression est un principe mais le respect des autres dans un contexte comme celui que nous connaissons devrait être un pilier. Et je ne fais pas partie de ce corps de métier...

29. Jeanno le 26/03/2020 23:58

Hello . Probablement des gants vendus sous Le Manteau , qui vienne de certains cambriolages de ptis trouduc .

30. girondin 50120 le 27/03/2020 01:07

Des makotes consanguins

31. Pascale le 27/03/2020 01:34

@Thierrymassicot: depuis quelques jours je cherche de quelle pathologie vous souffrez et je pense avoir trouver: perversion narcissique?? en fait cela ne m'étonnerait même pas!

32. Cliquotte47 le 27/03/2020 02:55

C'est vrai que les gens manquent singulièrement de civisme... Ce même genre de photographies a été pris à la sortie de grandes surfaces... Les gens ont fini leurs courses, ils jettent ce qui ne leur sert plus... Et oui, il y a aussi des vols dans les stocks des pharmacies, des entrepôts, et on écoule gants et masques au marché noir à des prix indécents, il y a des individus sans conscience sociale, sans empathie, qui font profit de tout et surtout du malheur des autres... S'il y avait une justice immanente, ils seraient foudroyés sur place... ! Je rêve, hélas... Tout ce qui est rare est cher et ce qui est illégal est toujours tentant pour ceux qui aiment l'argent facile... Drogue, trafic humain, matériel sanitaire en temps de crise, armes, tout s'achète et tout se vend... Les malfaisants ont encore de beaux jours devant eux... !

33. Lauret le 27/03/2020 03:06

Pfffff, c naz

34. Olivia le 27/03/2020 05:36

Voila pourquoi nous lè emmerder avec virus tellement domoun lé makote . Mal souffrant.inconsient Ć est du je m en foutiste

35. Ted le 27/03/2020 06:10

Ôté les pas si difficile de mettre zot gant a la poubelle oui , arrête un peu demoune ôté pence un peu les zot aussi

36. païpaï le 27/03/2020 06:34

ben oui.....la apprend a zot etre makote car "ça ta nou ça"........ou bien batte su un tambour et fait croire a zot ça la kiltire ça.....

et le bann la taille la apprend a zot être comme ça i ose présente maire au port....resmen la gaingn galot.....

37. Dan l'mur le 27/03/2020 06:57

Il y a une amende pour ça ? C'est possible de voter un décret dans l'urgence ? Personnellement je leur ferai manger .

38. gros poix le 27/03/2020 04:46

Après certains y crient quand Brigitte Bardot i dit " na sauvages à la réunion"...

39. sud sauvage le 27/03/2020 08:53

a st jo les macotes sont et seront toujours la aucune sanction tous les elus et police municipale confinnage permanent ,

40. Anne le 27/03/2020 09:00

Bjr. J'ai moi meme des gants de couleur bleu que j'ai acheté en commerce bien avant l'epidemie et je ne suis ni dans le medical ni dans un metier ou je dois porter des gants.

Donc ne portons pas d'accusation.



41. Coco le 27/03/2020 09:15

Qu’attendons nous pour les mettre dans un bateau et bye bye !



Exile !

42. eric le 27/03/2020 10:07

post 1 tu te pose des question alors que tu devrais le deviner

les masques voles ou sont ils???



Sur les gens qui n'en ont pas l'utilite puisque nous devons respecter le confinement et surtout les distances entre nous??



j'ai vu a carrefour des comportements tres iligique ou portant les personnes etaint tres fier



la premiere chose il y a avait un enfant entre 10 et 15 ans avec eux

tout le monde avait un masque et des gants



lorsque des gens sont arrives

ils ont retires leur masque pour faire la BISE



Non on rigole pas car c est a pleure plutot

43. Jean Douille le 27/03/2020 10:43

zéro respect pour la planète!

Après faut pas s'étonner que celle-ci nous règle notre compte comme elle fait en ce moment.

Aucun éveil de conscience, faudra s'attendre encore à payer le prix cher.

La 3D ou la 5D il y en a qui ont choisi leur camp, il n' y aura pas de pitié pour eux malheureusement.

Namasté

44. Dagober le 27/03/2020 10:47

Partout dans le monde! !

45. JORI le 27/03/2020 11:07

Certains se plaignent de l'absence de masques sur l'île, mais il suffit juste d'aller devant les grandes surfaces pour s'apercevoir que c'est faux, qui plus est, portés par des personnes qui n'en ont pas besoin !!.

46. Choupette le 27/03/2020 12:13

30.Posté par girondin 50120



Il y a des chances ... .

47. Choupette le 27/03/2020 12:16

42.Posté par eric



Ces masques, c'est pour cacher leur vilaine figure.

48. Enirsem le 27/03/2020 13:18

JORI Tu es bien un marcheur, tous aussi demeurés les uns que les autres......

49. Enirsem le 27/03/2020 13:30

Makote ou plutôt Makrote au cul.....Il est évident qu'à la Réunion c'est blindé de pouilleux qu'il faudrait éradiquer comme des cafards, il n'y aurait plus de dépôts sauvages..... et j'en passe.

50. jfh le 27/03/2020 14:01

Pourquoi on n’instaure pas un cours d'éducation civique obligatoire à ces pauvres demeurés , ils ne savent pas ce qu'ils font , et plus est une opération chirurgicale du cerveau pour les remettre un peu de cervelle !!!!