Les marins français du Floréal forment les militaires seychellois

Le 10/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 141

Actuellement déployée en mission contre-terrorisme dans l’Océan Indien au sein de la Task Force 150 (TF150), la frégate de surveillance Floréal était en escale à Port Victoria aux Seychelles le 24 avril. Une étape qui a permis aux marins français de mener plusieurs actions de formation au profit des militaires seychellois.



Une délégation de dix marins de la Seychelles Air Force (SAF) s’est rendue à bord pour suivre une formation centrée sur l’organisation et le fonctionnement d’un bâtiment porte-hélicoptère. La visite des installations de l’aviation légère à bord leur a permis de mieux appréhender les spécificités d’un hélicoptère embarqué.



Cette coopération s’est poursuivie par une séance de plongée pour les militaires des deux pays amenés à travailler sur des secteurs proches dans le sud de l’océan Indien. Les plongeurs de la police maritime seychelloise ont effectué un entraînement aux côtés des plongeurs de bord du bâtiment français.



Enfin, le médecin du bord a prodigué une formation sur le secourisme en situation de combat au profit de membres du service de santé des forces armées seychelloises.



A l’issue de cette semaine de coopération bilatérale, le Floréal a repris sa patrouille au sein de la force internationale TF150 avec laquelle il avait, quelques jours plus tôt, réalisé une séries de saisies de drogues.



Les 1 700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre « océan Indien » pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.