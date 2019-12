Les marmailles de 1000 Sourires jouent les gendarmes en herbe

Le 08/12/2019 | Par . | Lu 107

Une cinquantaine de marmailles parrainés par l’association 1000 Sourires étaient accueillis mercredi dernier à la Caserne de la Redoute à Saint-Denis par les unités de la gendarmerie de La Réunion. Au programme : une après-midi citoyenne à la découverte du métier de gendarme.

Au total, cinq ateliers étaient proposés aux Very Important Marmailles. Pour commencer l’après-midi, les marmailles ont eu droit à une démonstration de la brigade cynophile. Impressionnés par la force et l’obéissance des chiens de la gendarmerie, ils ont également été sensibilisés sur les comportements à adopter en présence d’un animal qui pourrait être dangereux.

Puis les petits saint-paulois ont vu arriver l’hélicoptère B2 de la Gendarmerie, qui revenait d’une intervention. Une grande première pour ces enfants issus de milieux modestes. “Je n’ai jamais vu un hélicoptère d’aussi près. Je pensais pas que ça soufflait aussi fort, j’ai l’impression que j’allais m’envoler”, s’étonne Marjorie, pendant l’atterrissage de l’appareil. Et l’excitation était à son comble quand les marmailles ont été invités à grimper dans l’appareil, pour se mettre à la place du pilote et son co-pilote.

De futures recrues dans les rangs de l’association

Ensuite, les Very Important Marmailles ont appris à être des usagers de la route exemplaires, avec la brigade en charge de la sécurité routière. Environ dix ans avant l’obtention de leurs permis, ces futurs conducteurs ont découvert les appareils permettant aux gendarmes de repérer et de sanctionner les comportements dangereux sur la route. Et parce que la pratique vaut mieux que les discours, les gendarmes ont également proposé aux enfants d’enfiler des lunettes qui simulent la consommation d’alcool et de produits stupéfiants.