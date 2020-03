Les médecins s'organisent pour proposer des téléconsultations

Les médecins s'organisent pour proposer des téléconsultations

Le 22/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 640

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Réunion invite les Réunionnais à se renseigner auprès de leur médecin traitant afin de savoir s’il propose la Téléconsultation médicale. Ce dispositif, facilité par les décrets 220-227 et 220-277, permet l'accès à la consultation médicale en utilisant des moyens de communication simples et en réduisant les déplacements des personnes. Voici leur communiqué :

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et afin de réduire les contacts entre les personnes, les médecins organisent leur activité afin de proposer la Téléconsultation.



La Téléconsultation est une consultation entre un « médecin téléconsultant » et un patient par l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communication. Le patient peut être accompagné par un professionnel de santé.



La Téléconsultation doit être favorisée pour le suivi des patients afin de limiter la venue de personnes fragilisées dans les cabinets médicaux pour le renouvellement d’ordonnances, le suivi biologique, le suivi de pathologies hors Covid-19, etc.



Elle permet les primo-consultations de patients potentiellement Covid-19 en réduisant les risques de contagion. Toutefois, dans certaines situations, elle pourra être insuffisante et le médecin proposera une consultation présentielle traditionnelle.



Le décret 2020-227 du 9 mars 2020 facilite la Téléconsultation pour les patients atteints par le coronavirus ou potentiellement affectés par le coronavirus. Votre Médecin Traitant reste votre interlocuteur privilégié.



Les patients qui n’ont pas de Médecin traitant peuvent bénéficier de cette solution auprès de tout praticien.



Concrètement, on fait comment ?



Vous devez être équipé d’un smartphone, d’une tablette connectée ou d’un ordinateur permettant un tchat vidéo.



Nous vous invitons à appeler votre Médecin traitant afin de savoir s’il propose la Téléconsultation.



Les appels au centre 15 doivent être réservés aux personnes considérées comme fragiles ou à risques, ou qui présentent des signes de gravité. Au moindre doute sur la gravité de la situation, il convient de composer le 15.



Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Réunion