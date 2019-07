Les médiateurs du TCO sensibilisent les pique-niqueurs au zéro déchet dans l'Ouest

Le 25/07/2019 | Par TCO | Lu 98

Transportez vos repas et ustensiles dans un cabas ou un sac réutilisable.

Utilisez de la vaisselle réutilisable.

Utilisez des gourdes et thermos pour vos boissons.

Emballez vos denrées dans des boîtes réutilisables.

Privilégiez des produits locaux et choisissez-les avec moins d’emballage.

Nettoyez derrière vous et rapportez vos déchets, pour laisser les lieux de pique-nique propres et éviter d’attirer les chiens errants ou les rats.

Dans les Bas ou dans les Hauts, retrouvez les médiateurs le week-endà la Grotte des premiers Français et à l’Étang desur le littoral desur le littoral et dans la forêt de. Au programme, une sensibilisation ludique au pique-nique zéro déchet, pour petits et grands.sont aussi régulièrement présents, les lundis et jeudis, entre 9h et 14h, sur la plage de l’Hermitage à(au niveau du Camping Ermitage-Lagon). À cette occasion, ils vous proposent en bonus despour fabriquer des accessoires utiles à partir de tee-shirts récupérés (apportez vos vieux tee-shirts pour les transformer !).Stop au jetable et aux déchets !+ d’infos sur le site internet www.tco.re