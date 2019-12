Les médiateurs du TCO sensibilisent les pique-niqueurs au zéro déchet dans l'Ouest

Le 27/12/2019 | Par TCO | Lu 123

Les médiateurs du TCO, vous donnent rendez-vous pendant les vacances scolaires et vous invitent à participer aux animations "pique-nique zéro déchet" (accès libre et gratuit). Dans les Bas ou dans les Hauts, retrouvez les médiateurs entre 10h et 15h sur des aires de pique-nique du territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu). ► Voir planning en ligne Au programme : une sensibilisation ludique au pique-nique zéro déchet, pour petits et grands. Retrouvez les médiateurs en itinérance ou sur leur stand installé pour l'occasion en plein air. Sur stand, ils vous proposeront de participer à des ateliers récup'. Fabriquez des accessoires sympas et utiles, et repartez avec votre sac, vide-poche, cendrier ou objet de déco... Pensez à apporter vos vieux tee-shirts, vos rabs de gobelets en carton, boutons et perles du fond de vos tiroirs si possible. Ils seront transformés !À noter qu'en prévision du réveillon sur la plage de l'Hermitage, les médiateurs du TCO sensibilisent les pique-niqueurs dès ce samedi 28 décembre au respect de l'environnement. Ils poursuivront leur tournée les lundi 30 et mardi 31 décembre. ► + d'infos sur les bons gestes à adopter ainsi que les consignes de sécurité et le plan de circulation (mis en place par la ville de Saint-Paul et ses partenaires) à respecter pour la Saint-Sylvestre à l'Hermitage.· Transportez vos repas et ustensiles dans un cabas ou un sac réutilisable.· Utilisez de la vaisselle réutilisable.· Utilisez des gourdes et thermos pour vos boissons.· Emballez vos denrées dans des boîtes réutilisables.· Privilégiez des produits locaux et choisissez-les avec moins d'emballage.· Nettoyez derrière vous et rapportez vos déchets, pour laisser les lieux de pique-nique propres et éviter d'attirer les chiens errants ou les rats.· Séparez bien les bouteilles vides de vos autres déchets, et apportez-les dans les bornes à verre afin qu'elles puissent être recyclées.+ d'infos sur le site internet www.tco.re