Les médiateurs vous sensibilisent à l’environnement ce week-end sur la plage de l’Hermitage

Le 31/12/2018 | Par TCO | Lu 117

Après une rencontre avec les pique-niqueurs ce vendredi pour prendre la température de leurs usages, nos médiateurs sillonnent la plage de l’Hermitage tout ce week-end jusqu’à ce lundi 31 décembre, jour du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Ramèn out kaz, lé pli gayar.

Échanges, animations et bonne humeur sont au rendez-vous, pour un message clair : responsabiliser les pique-niqueurs pour laisser les lieux occupés propres après leur passage.

Retrouvez nos médiateurs tout ce week-end et ce lundi de 8h à 15h.

L’objectif pour le TCO qui renouvelle cette opération depuis plusieurs années à l’occasion du Nouvel An, un moment festif qui rassemble beaucoup de Réunionnais et de touristes sur les plages : sensibiliser les usagers au respect de l’environnement.

L’équipe dynamique de médiatrices et de médiateurs (ci-dessus : Cédric, Idergine, Élisa, Florige, Karine, José et Sylvie) est à votre disposition pour échanger et répondre à toutes vos questions concernant la gestion de vos déchets.