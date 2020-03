Les mesures de confinement appliquées à partir de 15h à La Réunion

Le 17/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 3703

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et suite à l’allocution officielle du Président de la République du 16 mars, des mesures de confinements sont mises en place sur l’ensemble du territoire national.Ces mesures s’appliquent à la Réunion, à partir du mardi 17 mars à 15h00, heure locale, confirme la préfecture.A compter de 12h00, les forces de l’ordre commenceront leur déploiement. Le représentant de l’État a fixé à 15h00, heure locale le début de l’application du confinement, afin de disposer du même temps que le reste du territoire pour mettre en œuvre la déclinaison opérationnelle des consignes gouvernementales.Ce délai permettra aux services de l’État et à nos concitoyens de prendre connaissance des mesures et d’établir les attestations sur l’honneur désormais nécessaires pour tout déplacement