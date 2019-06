Les mini-volleyades de l’ouest ont rassemblé 350 marmailles

Le 24/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 78

C’était ce vendredi 21 juin de 8h à 15h au complexe sportif des caramboles à la Plaine Saint-Paul. 350 marmailles du CE2 au CM2, soit 12 classes classes et une section relais, ont participé à cette deuxième édition des mini-volleyades de l’ouest. En partenariat avec le Racine Club de l’ouest, ce tournois a rassemblé 12 classes : 6 classes de CE2, 4 classes de CM1 et 6 classes de CM2 du territoire Saint-Paulois.Pour l’événement, 5 éducateurs sportifs de la ville étaient mobilisés pour encadrer ces mini-volleyeurs! Face au succès de cette année, les organisateurs attendent un peu plus de 450 marmailles pour la troisième édition en 2020.Retour en images sur le site de la Ville de Saint-Paul