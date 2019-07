Les montants de l'allocation de rentrée scolaire qui sera versée le 1er août à La Réunion

Le 22/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 3871

L’ARS est une aide financière versée par l’état aux familles modestes. Elle sera versée le 1er août 2019 à La Réunion.

L’allocation de rentrée scolaire sera versée le jeudi 1er août 2019 dans les départements de La Réunion et de Mayotte.



Elle sera versée le mardi 20 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Environ 5 millions d’enfants et 3 millions de familles sont concernés, annonce la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



Les montants de l’allocation de rentrée scolaire 2019 sont connus. Ils n’ont que très peu changé par rapport à l’année dernière. Son montant varie en 2019 entre 368,84 euros et 402,67 euros en fonction de l’âge de l’enfant.



Soumise à condition de ressources, son montant s’élève à 368,84 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 389,19 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et à 402,67 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans (sauf à Mayotte*).