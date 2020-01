Les motos-écoles "péi" en colère manifesteront le 20 janvier à St-Denis

Le 15/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 308

Les motos-écoles réunionnaises sont en colère et entendent bien le faire savoir. Elles appellent à manifester le 20 janvier prochain devant la préfecture de Saint-Denis à 10h.

"Après avoir rencontré le responsable des examens du permis de conduire et envoyer un courrier début décembre au préfet qui est resté lettre morte nous avons décidé de manifester. La forte diminution des places d’examen moto (surtout pour les Moto-écoles du sud) nous oblige à nous faire entendre dans la rue auprès du service public, car ce service ne répond plus aux attentes des auto-écoles et des élèves.



Cette situation, qui perdure depuis quelques mois, met nos entreprises en péril économiquement, car nos élèves ne peuvent être présentés dans délai convenable aux présentations des examens plateau et route. Bien souvent, certains élèves ne comprennent pas pourquoi c’est si compliqué. Il y’a là une "rupture du service".



De plus certaines auto-écoles sont favorisées par des places supplémentaires au détriment des autres. Il y’a là une "rupture d’égalité". Nous appelons les élèves du permis à être présents ce jour-là pour que leurs droits soient respectés.

De plus nous subissons les grèves du service public toutes les semaines contre la réforme des retraites et si nous avons un examen ce jour-là tout est remis en cause.



À partir du 15 mars un nouvel examen moto sera mis en place, et cela risque de perturber encore plus les candidats et aussi l’administration à ce nouvel examen qui sera plus long notamment pour l’examen route qui durera 45 mn", indique Éric Marcely, formateur moto.