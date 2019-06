Les nouveautés attendues pour la prochaine rentrée des maternelles

Le 04/06/2019 | Par Léa Del Bel Belluz | Lu 967

Plusieurs points fondamentaux sont à retenir concernant la circulaire ministérielle diffusée le 28 mai dernier au sujet de la prochaine rentrée 2019.



L’école des tous petits est un point central du programme de l’éducation nationale. Elle devient obligatoire dès l’âge de 3 ans et se concentre sur un aspect qualitatif de l’enseignement oral. La parole de l’enfant et le respect qu’il aura pour ses camarades seront largement valorisés. Le développement du vocabulaire sera également mis au premier plan par un enseignement structuré et promulgué dès le plus jeune âge. Un autre point non négligeable concerne l’introduction des langues vivantes dès la Petite Section, les élèves pourront donc bénéficier très tôt d’un apprentissage des bases linguistiques en anglais. De plus, une préparation aux évaluations nationales sera offerte aux enfants afin de favoriser la validation des acquis du socle commun. Le ministre Jean-Michel Blanquer espère donc par ce moyen développer les capacités de lecture, d’écriture, de comptage et de calcul des élèves français.



Afin de pouvoir réaliser ces objectifs les classes des Grande Section, CP et CE1 seront réduites à 24 élèves au maximum. Les classes de Grande Section en éducation prioritaire, elles, seront dédoublées pour pouvoir accompagner davantage ceux qui en ont besoin. A cela s’ajoutent des formations pour les professionnels concernant "le langage, le nombre et le développement affectif et social du jeune enfant" ainsi que la création de 2300 postes supplémentaires.