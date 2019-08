Les nuages d'alizé souvent peu actifs restent nombreux dans notre ciel jeudi et vendredi

Le 29/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 140

REUNION

Bonjour toutes et tous!

De faibles averses touchent l'Est et le Nord ce matin. Elle cessent en cours de matinée mais le ciel reste souvent chargé .

Des éclaircies se développement néanmoins localement notamment sur le littoral Nord et Nord-Est.

Au mieux le temps sera variable au volcan.



Sur l'Ouest et le Sud la matinée débute sous de meilleurs auspices avec de larges éclaircies.

Bonnes conditions au Maïdo.



Ciel souvent nuageux cet après midi même si des plages d'éclaircies peuvent apparaître sur le littoral alors qu'elles ont plus de chances de résister sur l'Ouest.

Les sommets au dessus de 2000m bénéficient largement du soleil.



L'alizé reste modeste avec des rafales inférieures à 50km/h sur le Nord et le Sud. En cours de matinée un petit vent de Nord-Est peut rentrer temporairement du côté de la Possession.



Les températures sont de saison avec un ressenti un peu frais en l'absence du soleil.

Nuit du Jeudi 29 au Vendredi 30

VENDREDI 30:

2019 AOUT 29 08hDes entrées maritimes sont susceptibles de donner des averses sur l'Est qui peuvent temporairement déborder sur le Nord et le Sud.Temps humide sur les flancs du volcan et temporairement au sommet.Ailleurs le ciel n'est probablement pas totalement dégagé mais reste sec.Les minimales absolues sont comprises entre 3 et 5° au Maïdo et au volcan. Sur la côte pas de fraîcheur remarquable.La mer est houleuse sur les côtes Sud et Ouest.Les nuages d'alizé restent nombreux dans notre voisinage et ont de fortes chances d'encombrer encore notre ciel.Après les petites averses matinales sur la moitié Est des éclaircies sont probables. Mais pas de franc soleil a priori.Sur la moitié Ouest les chances d'éclaircies durables et larges sont bien plus importantes.Les sommets au dessus de 2000m bénéficient largement du soleil.L'alizé reste modéré sur le Nord et le Sud.La mer reste houleuse sur le Sud.Je vous souhaite une excellente journée! Je vous retrouve ce soir avec une tendance pour le weekend.Patrick Hoareau.