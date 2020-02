🌡️ Températures prévues

➡️ Lavec le passage éphémère d'une bande pluvieuse alors que les nuages actifs intéressaient Maurice. Les régions Sud et Ouest sont restées au sec et l'activité orageuse a été nulle.le ciel réunionnais reste encombré mais on devrait apercevoir le soleil de temps à autre sur le littoral.des averses isolées sont probables dans les hauts.est faible à localement modéré vers Sainte Rose.est agitée , la houle de Sud-Est de 2m touche toujours les côtes Est et Sud-Est alors qu'une houle de Sud-Ouest de même ampleur touche les rivages Ouest et Sud.➡️➡️06h14 le 27 --18h47 le 26🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1009.9