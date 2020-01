Les oeuvres sociales pour les hospitaliers ultramarins échappent à une menace de disparition

Les représentants des Comités de gestion des oeuvres sociales hospitalières (CGOSH) ont été auditionnés par les députés de la commission Outremer de l'Assemblée Nationale jeudi 23 janvier dernier. Une réunion convoquée en urgence, l'urgence étant une sérieuse menace sur les CGOSH de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon et de La Réunion.



Le directeur du COGOHR, Camille Bonne, est intervenu à l'Assemblée Nationale afin d'expliquer à la commission Outremer le travail effectué par les CGOSH depuis plus de 50 ans, travail axé sur trois points: des aides financières aux personnels hospitaliers dans le besoin, des prêts à taux avantageux, et des prestations de loisirs à tarif réduit, tels des voyages ou des lieux de vacances. Les CGOSH concernent pas moins de 31 500 personnels hospitaliers, emploient 80 personnes, pour un budget global de 18 millions d'euros. Les CGOSH sont financés d'une part par les cotisations des hôpitaux, à hauteur de 1,5% de la masse salariale, et d'autre part par les recettes générées par les prestations de loisirs.



En décembre dernier, l'ARS de Guadeloupe a décidé de faire cesser les cotisations des hôpitaux, pour raison d'absence d'agrément. Or, depuis 1998, les CGOSH Outremer ne cessent de demander cet agrément au ministère de la Santé. Demandes qui sont toutes restées lettre morte. La décision de l'ARS Guadeloupe de stopper ce financement faisait craindre que tous les CGOSH ne subissent le même sort. C'est pourquoi les responsables ont appelé les députés de la commission Outremer à la rescousse.



Ainsi ont-ils été tout d'abord reçus par la Fédération Hospitalière, qui a rendu un avis favorable à l'agrément des CGOSH et souligné leur travail d'utilité publique. Après l'intervention de Camille Bonne à l'Assemblée Nationale, le président de la commission Outremer, Olivier Serva, député de La Guadeloupe, a rédigé une résolution à l'adresse du gouvernement, signée par l'ensemble des députés de la délégation Outremer. Elle demande aux différents ministres concernés de rétablir les versements au CGOSH de Guadeloupe, de rassurer l'ensemble des CGOSH d'Outremer quant à la pérennité de leur fonctionnement et de réaffirmer les principes de décentralisation, de déconcentration et de différenciation, auxquels s'est engagé le président de la République.



Cette résolution sera présentée lors de la prochaine séance de Questions au Gouvernement. La ministre des Outremer Annick Girardin a reçu les représentants des CGOSH au lendemain de leur audition par les députés, et leur a elle aussi affirmé son soutien. Camille Bonne se félicite de l'issue heureuse de cette crise, qui le conforte dans l'idée de création d'une fédération des CGOSH ultramarins, qui sera finalisée durant ce premier trimestre 2020, ainsi que l'obtention du fameux agrément. Cette fédération sera présidée durant deux années par La Réunion, qui accompagnera Mayotte dans la création de son propre CGOSH. "C'est une victoire et une reconnaissance de notre travail au service des hospitaliers", se réjouit le directeur du COGHOR."