Les oubliés de la Cinor à Sainte-Suzanne

Le 26/12/2019 | Par Stéphanie | Lu 86

Le 17 décembre dernier, une Sainte-Suzannoise nous faisait part de son mécontentement :

Il est fréquent que les poubelles ne soient pas ramassées dans certaines rues de Sainte Suzanne.



Par exemple, dans une petite cité près du cimetière, les poubelles ont été sorties dimanche soir, nous sommes mardi et nos poubelles sont intactes.



Comment voulez-vous que les citoyens soient propres et civilisés quand l'administration locale elle-même n'est pas disciplinée et ne donne pas l'exemple ? Les macottes sont au sommet de l'administration.



Les multiples appels à la Cinor sont restés bien sûr sans effet.



Bien à vous,