Les parlementaires réunionnais à Girardin : "Le dépistage massif et efficace est la pierre angulaire de notre guerre"

Le 29/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 875

Dans un courrier collectif, les parlementaires réunionnais s'adressent à la ministre des Outre-mer Annick Girardin et l'interpellent sur "l'urgence d'organiser un dépistage massif et efficace du Covid 19 à La Réunion".

"Madame la ministre,

Nous sommes « en guerre » contre la pandémie COVID 19 alors que la dimension et l’éloignement de notre territoire nous donnent peu d’atouts pour lutter contre ce virus. Il y a donc urgence dans les mesures fortes à prendre pour faire face à cette situation hors norme qui pourrait rapidement, selon tous les médecins, dépasser l’ensemble de nos capacités d’accueil dans les hôpitaux et les cliniques privées.

Certaines dispositions sont déjà en train d’être mises en œuvre et nous devons tout faire pour accélérer leur opérationnalité :

• La circulation des personnes par voies aériennes doit être strictement réservée à la nécessité du territoire. La mise en quatorzaine dans une structure adaptée doit être rigoureusement appliquée conformément aux mesures annoncées par le Préfet ce dimanche soir ;

• La nécessité de la mise à disposition immédiate des masques protecteurs et des gants et autres protections individuelles aux personnels soignants et aidants, et à tous les agents publics ou privés qui sont en contact avec des personnes en difficulté ;

• La mise à disposition de locaux d’isolement volontaire pour les personnels soignants et aidants et à tous les agents des forces et de la sécurité publiques, afin de ne pas mettre en danger leur propre famille.



Mais nous souhaitons insister sur l’une d’entre elles pour les jours à venir. Il nous faut agir rapidement maintenant en proposant à la population de La Réunion un dépistage de masse en privilégiant naturellement les personnels soignants et les personnes à risque. Ce dépistage pourrait permettre d’éloigner les personnes porteuses du virus et de prendre toutes les mesures nécessaires notamment de surveillance et d’isolement renforcés. C’est par un dépistage massif que nous éviterons d’engorger les systèmes de santé de l’île et contribuerons à protéger l’ensemble de notre population.



Actuellement il manque des équipements, des réactifs et du personnel pour réaliser ces tests de dépistage à grande échelle. Six sites fonctionnent, le CHU Bellepierre, le GHER à Saint-Benoit, les sites du laboratoire privé de CERBALLIANCE au Port, Saint-Pierre et Sainte-Clotilde, mais nous ne dépassons pas les 600 tests par jour alors qu’il nous faudrait environ 3000 tests pour dépister à peu près 10% de la population concernée par le virus dans les dix jours qui viennent. Par exemple, la fermeture du laboratoire de biologie moléculaire depuis deux mois au sein du CHU Sud est vraiment contreproductive alors que les automates, les locaux, les réactifs et même les compétences techniques sont disponibles dans le Sud. Nous serons dans quelques jours obligés de rouvrir ces locaux pour dépister les malades. Pourquoi ne pas le décider dès maintenant ? A la crise de l’épidémie du COVID-19 s’ajoute celle de la dengue en forte explosion dans l’île et dont les symptômes peuvent se confondre avec ceux de la pandémie actuelle.

Actuellement, tous les scientifiques de La Réunion de tous les organismes de recherche (INSERM, IRD, CNRS, CIRAD, de l’Université, du CYROI, de l’ANSES) se mobilisent pour mettre en place une nouvelle plateforme visant à accélérer le dépistage massif. Il faut les aider à rendre cette plateforme opérationnelle sous forme de « Drive » comme il en existe déjà actuellement pour limiter les contacts entre les personnes. Les médecins nous proposent ensuite de mettre en place un système informatique efficace, sous la forme de plateforme mail, pour informer et transmettre les résultats aux sujets prélevés. Les patients porteurs du virus sont ensuite contactés individuellement pour la suite du traitement, les autres continuent à suivre le strict respect des gestes barrières.

Le dépistage massif et efficace est la pierre angulaire de notre guerre contre le COVID19.

Nous vous remercions par avance, Madame la Ministre, pour les suites que vous voudrez bien accorder à notre demande.

Signataires :

David LORION, Député de La Réunion

Ericka BAREIGTS, Députée de La Réunion

Nathalie BASSIRE, Députée de La Réunion

Huguette BELLO, Députée de La Réunion

Jean-Luc POUDROUX, Député de La Réunion

Nadia RAMASSAMY, Députée de La Réunion

Jean-Hugues RATENON, Député de La Réunion

Nassimah DINDAR, Sénatrice de La Réunion

Jean-Louis LAGOURGUE, Sénateur de La Réunion

Viviane MALET, Sénatrice de La Réunion