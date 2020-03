Les parlementaires réunionnais pour un blocage des prix des produits de première nécessité

Le 31/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 181

À l'unanimité les parlementaires demandent un blocage des prix sur les produits de première nécessité à la Réunion. Ils ont adressé un courrier en ce sens à la ministre des Outre-mer. Le voici :