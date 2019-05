Les passagers du vol French Bee n'ont pas décollé pour Paris

Le 12/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 2288

Alors qu'ils devaient décoller ce vendredi à 11h40 pour Paris Orly, les passagers du vol vol BF705 de French Bee, ont dû patienter à l'aéroport Roland Garros.



Les heures tournent, la journée passe, et pourtant, les passagers n'ont guère plus d'explications sur ce vol... retardé? annulé?



Après plus de 15 heures d'attente, les passagers exaspérés apprennent qu'ils ne décolleront pas ce vendredi et que leur vol a été reporté à ce samedi à 23h30.



Les explications sont arrivées dans le même temps: il s'agirait du fuselage qui était abîmé. Comme le soulignent nos confrères d'Antenne Réunion, il s'agirait probablement d'un acte malveillant.



Une enquête aurait également été ouverte par les services de la gendarmerie aérienne à Orly.