Les pêcheurs de Sainte-Marie à quai en attendant le désensablement du port

1. bibic le 09/09/2019 13:21



Une fois de plus M.NIRLO ne fait rien pour la population, la problématique du port de st Marie est connu de tous et la municipalité fait la sourde oreille en mettant tous sur le dos de la CINOR. Aucune volonté de la mairie d'aidé ses pères de famille qui sont endetter pour essayer de vivre de leur métiers et passions.



2020 sonne la fin de la récréation et le début du changement, avec une vrai volonté politique de jeune acteur en politique nous pouvons changer la vie des habitant de st Marie.



Il faut arrêté avec les vieux dinosaure et misé sur la jeunesse pour un programme en profondeur avec un réelle projet de sociétés et de modernisation, un nouveau souffle pour le commerce du centre villes qui est en train de mourir à l’agonie. Rien et fait par l'équipe en place!!!!!!!!!!!