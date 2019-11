Les pêcheurs traditionnels se pressent pour les demandes de carte de pêche

Le 04/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 353

Ce lundi en milieu de journée, déjà 744 pêcheurs traditionnels, sur la limite fixée à 800, se sont pressés dans les locaux de la Réserve marine à Saint-Gilles pour déposer leur demande de carte de pêche "lagon" pour l'année prochaine. "Un engouement plus important aujourd’hui" comparé aux années précédentes, indique la directrice Karine Pothin.



Zourite, capucin nain, pêche à la gaulette, ces trois activités sont réglementées dans les lagons du littoral ouest. La carte de pêche gratuite est obligatoire.



Ce lundi, les agents de la Réserve ont également profité de l'occasion pour informer sur la réglementation qui va changer en 2020. Ainsi, le quota de capucin nain va être abaissé d’un kilo. Il passe de 5 à 4 kg par personne et par jour. Les zourit d’au moins un kilo ayant atteint leur maturité sexuelle sont autorisés à la pêche au regard de la population en baisse.



Les conditions d’obtention de la carte restent les mêmes. Les demandeurs doivent résider dans les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, Etang-Salé et avoir plus de seize ans au 1er janvier.