Les personnes âgées, handicapées, malades, oubliées des promesses de campagne

Le 24/12/2019 | Par Daniel Faivre | Lu 105

Les oubliés du système sont oubliés par les services de l'Etat, par les élus, par le gouvernement, par les collectivités, CCAS, méprisés par les organismes dit sociaux, la CGSS et la CAF, rackettés par les services des impôts...



Les personnes âgées, qui n'ont pas l'ASPA, le minimum vieillesse. Des milliers d'entre-elles ne vivent qu'avec 10 à 700 euros. Ce n'est pas une retraite.



Les personnes handicapées sont abandonnées par les services sociaux, les aînés de plus de 50 ans sans travail, et sans aucun revenu, n'ont pas le droit aux RSA si une autre personne habite le même toit, c'est de la maltraitance.



Certains perçoivent l'ASS spécifique, 500euros, mais sont obligés de payer la taxe d'habitation, le loyer... Il leur reste moins de 5euros par jour pour manger.



Les personnes âgées sont oubliées dans le couloir de la mort, aux urgences de St Pierre entre 8 h et 20 h d'attente.



Les oubliés ce sont aussi toutes les personnes âgées mal logées, victimes de marchands de sommeil privés ou des bailleurs sociaux, des milliers qui survivent dans la misère méprisés par le gouvernement.



L'habitat insalubre des bidonvilles, des logements neufs insalubres, nous demandons un permis de louer.



Je ne vois pas écrit "personnes âgées, handicapées, malades" dans vos promesses de campagne, alors comment vous faire confiance?